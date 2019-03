Marta Larralde da a luz a su primer hijo

Tras nueve largos meses la actriz Marta Larralde ya ha podido tener a su bebé en brazos. Y es que, la gallega acaba de dar a luz a su primer hijo tal y como ella misma ha confirmado a través de sus redes sociales.

Pero, lo que más ha llamado la atención es la divertida y original forma con la que ha celebrado la buena nueva. Así, la intérprete se ha querido dar un merecido homenaje comiendo un poco de jamón, alimento no recomendado cuando estás embarazada, permaneciendo todavía en el hospital.

"Y después de 9 meses... homenaje!!! 😂 Finalmente he tenido un peixe y no una sirena!!! Muchas Gracias por todos vuestros mensajes❤️ Y perdonad que no publique la foto con su carita, pero prefiero guardar su intimidad 😊Eso sí, deciros que es el bebé más bello del mundo!!! (¿¿¿ Será amor de madre???) Ahora toca descansar y seguir llenándonos de amor... #EmpiezaLaFiesta #AmorMaximo #OnFire", escribía Larralde junto a la simpática instantánea.