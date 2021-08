Marta Carriedo estalla ante lo sucedido con su bebé recién nacido

Marta Carriedo ha sido mamá por primera vez, fruto de su relación con Raúl Vidal, hace menos de dos semanas. Aunque en un principio todo parecía marchar correctamente, el pequeño tuvo algunas complicaciones por las que pasó unos días en la incubadora, algo que la influencer compartió en sus rede sociales, ya que, tal y como ella mismo declaró, estaban bastante preocupados.

Después de varios días en el hospital, donde su pequeño, Noah, ha tenido que estar bajo un control por parte de los médicos, por fin están en casa, disfrutando de las primeras semanas de vida y recuperándose del susto.

Pero parece que la calma para esta pareja no llega a su fin, pues después de publicar todo el proceso por el que estaban pasando, varios seguidores han comentado que todo esto le ha servido para lucrarse y vender así su vida a la prensa, comentario que no ha pasado desapercibido para la influencer y así se ha manifestado a través de sus redes sociales. "No suelo ver estas cosas precisamente por no tener que leer este tipo de comentarios que, aparte de ser mentira, encima hacen que la gente mala se lo crea y retroalimenten", compartió a través de su Instagram Stories.

Marta Carriedo | Instagram Stories Marta Carriedo

Todo esto estalló porque dieron unas declaraciones a la prensa al salir de un restaurante, las cuales asegura Marta que fueron totalmente improvisadas y nada remuneradas. Aún así, la influencer ha querido dejar claro que después de lo sucedido no va a compartir nada de lo acontecido con su pequeño, ya que con todo lo que ha pasado no está dispuesta a contar nada públicamente. "No creo que lo haga porque, aparte de haber sido algo terrible para nosotros, veo que siempre hay gente que inventa y malinterpreta las cosas, hasta en algo tan serio. En mi cuenta exijo respeto que es lo que doy. Todo lo demás no me interesa", sentenciaba en sus redes sociales.