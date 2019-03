Mark Zuckerberg y Priscilla Chan anuncian que esperan su segunda hija

Mark Zuckerberg y su mujer, Priscilla Chan, están de enhorabuena: la pareja ha anunciado que esperan su segunda hija. Ha sido el propio fundador de Facebook, a través de su red social, el que lo ha hecho público.

“Priscilla y yo estamos felices de anunciar que esperamos otra niña”, comienza el post. A continuación, relata las dificultades que tuvieron para poder concebir su primera hija, Max, de ahí que no creyeron que se obrase el milagro de poder tener más bebés: “Después de las dificultades con Max no estábamos seguros de qué podría pasar. Al saber que Priscilla estaba embarazada otra vez, nuestra única esperanza es que el bebé estuviera sano”.

Su deseo también era que fuese chica, ya que tanto él como Priscilla tienen hermanas: “No se me ocurre mejor regalo que una hermana, para que se tengan la una a la otra. Crecí con tres hermanos y me han enseñado mucho, he aprendido de mujeres fuertes. No solo son mis hermanas, sino también mis mejores amigas”, asegura.