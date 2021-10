Marisa Jara comparte la primera ecografía de su bebé

Marisa Jara y su pareja, Miguel Almansa, se convertirán en padres por primera vez después de un largo tiempo intentando traer un pequeño al mundo. Fue hace unas semanas cuando Marisa quiso compartir con todos sus seguidores la buena y esperada noticia: está embarazada . "Hoy por fin, cuando cumplo tres meses de embarazo, puedo comunicar, sin miedo, con toda la alegría y con toda la ilusión que voy a ser mamá", empezaba contando en una publicación en su perfil de Instagram.

Aunque a finales de verano saltaron los rumores sobre su posible embarazo, el cual ella misma se encargó de desmentir, ahora ha aprovechado para gritar a los cuatro vientos uno de sus sueños. "Hemos querido esperar a este momento porque soy una paciente de riesgo, porque todo tiene su momento, porque no podía y no quería hacer sufrir a los que me rodean, a todos los que me han apoyado en este proceso", contaba muy apenada por no poder haber compartido la buena noticia antes.

Un nuevo comienzo del cual tiene muchas ganas de poder disfrutar, tanto ella como su pareja están viviendo en una auténtica burbuja, ya que no hay cosa que más deseaban en la vida que poder ser padres. Ahora, Marisa ha aprovechado para compartir la última cita que ha tenido con su ginecóloga, mostrando la primera ecografía de su bebé a tan solo casi cuatro meses de embarazo.

"Disfrutando de este momento tan mágico. Estamos tan felices... se nos cae la baba viendo la ecografía (hasta la próxima no sabremos si es niño o niña) besitos para tod@s", ha terminado contando en su última publicación junto a dos imágenes que muestran lo feliz y las ganas que tiene de poder saber más acerca de su retoño.

