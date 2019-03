El marido de Nira Juanco, la reportera de la Fórmula 1, niega ser el padre de su hija recién nacida

El pasado 22 de diciembre, la conocida reportera canaria de la Fórmula 1, Nira Juanco, daba a luz a su primera hija, Valeria, tal y como informa el portal Vanitatis. Una feliz noticia para el televisivo rostro que, desde entonces, ha hecho varias publicaciones en las que podemos verle junto a su pequeña.

Los medios que se hicieron eco de la noticia atribuyeron la paternidad al que todavía creían marido de la periodista, el empresario Jaume Sallarés, pero él mismo se ha encargado de desmentirlo a través de un comunicado emitido por su bufete de abogados: “En relación a la noticia recientemente publicada en varios medios, quiero aclarar que Nira y yo nos separamos a principios de año y que su embarazo fue posterior a nuestra ruptura. Actualmente estamos divorciados y no tengo nada que ver con la paternidad de su hija, que se me ha adjudicado en varios artículos y que, por motivos evidentes, espero tengan la amabilidad de rectificar. Me alegro de que la niña y Nira estén bien y les deseo que sean muy felices”.

Un gesto que la propia reportera ha agradecido a través de las redes sociales, confirmando así la versión de su exmarido: “Muchas gracias Jaume y yo también te deseo lo mejor. ¡Te lo mereces!”. Ahora la duda es la siguiente: ¿quién es el padre de la criatura?