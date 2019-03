Marian Álvarez y Andrés Gertrúdix ya son padres de una niña

La actriz Marian Álvarez está en un momento maravilloso de su vida. La ganadora de la Concha de Plata a la mejor actriz en el Festival de San Sebastián de 2013 por la película 'La Herida', dio a luz la semana pasada a su primera hija, fruto de su relación con el también actor Andrés Gertrúdix.

La intérprete ha subido una imagen a su cuenta de Instagram en la que muestra las piernecitas de su bebé con un body beige y unos calcetines en rosa palo. "Una semana de AMOR", ha escrito junto a la instantánea, que fue tomada por la tía de la niña, Susana.

Marian no ha dado muchos más detalles acerca de la pequeña, por lo que no sabemos ni cuándo nació exactamente ni cuál es su nombre. Álvarez también ha llevado el embarazo en la intimidad, hasta hace dos meses, cuando apareció de nuevo en televisión y pudo notársele la barriguita. Poco después, volvió al foco público para ser jurado en los premios del festival Mim Series, donde comentó que no sabía que nombre le pondría a la niña, lo cual, como hemos dicho, aún es un misterio. ¡Enhorabuena!