Mariah Carey está preocupada por sus gemelos

Mariah Carey, está preocupadísima con su embarazo. Ya son varias las veces que ha intentado tener hijos y no han dado resultado. Además, ya tiene 41 años, y eso le puede causar problemas.

Parece que este es el definitivo, y por su tamaño, los niños por lo menos, serán jugadores de la NBA. Aún así, Mariah y su marido, el dj y cantante Nick Cannon, no pueden evitar preocuparse.

No sabemos para cuando saldrá de cuentas, porque no ha querido dar información al respecto, pero lo que está claro es que mucho no puede faltar con semejante barrigón.