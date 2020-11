La foto de María Pombo recién levantada con la cara hinchada donde muestra la otra realidad del embarazo: "Muy deforme"

María Pombo está viviendo, probablemente, la etapa más especial de su vida hasta día de hoy: está esperando su primer hijo en común junto a Pablo Castellano. La influencer, que dentro de dos meses de convertirá en mamá, está disfrutando de la dulce espera antes de darle la bienvenida a su pequeño Martín, a quien hemos podido ver en varias ocasiones a través de las fotografías que ha compartido la joven. Sin embargo, esta vez, ha querido mostrar la otra realidad del embarazo con una imagen nunca antes vista con la que ha mostrado una de las consecuencias que sufre diariamente por el embarazo.

A través de sus Stories de Instagram, la madrileña ha explicado el por qué no publica más fotografías mostrando su estado. Sin embargo, lejos de tratarse por el inevitable peso que ha cogido, el motivo se debe a la cara hinchada con la que se levanta desde hace unas semanas: "Es que me veo muy mal, no de cuerpo, pero de cara me veo... no sabéis cómo me levanto todos los días", ha explicado.

"Me veo muy hinchada. Estoy feliz por los 10 kilos que llevo encima, lo malo es la retención de líquidos de estas semanas y es que, de verdad os digo que me levanto muy deforme", ha continuado desvelando.

Una confesión que ha suscitado la curiosidad entre sus seguidores y que ha hecho que la joven haya recibido multitud de mensajes pidiéndole que muestre cómo se levantó el otro día: "Voy a subir la foto para que veáis de lo que hablo y así veis la otra cara de la moneda", ha asegurado.

Unas palabras junto a las que, posteriormente, ha mostrado una foto recién levantada que te mostramos en el vídeo de arriba.

