María Pombo, asustada tras las últimas noticias que ha recibido sobre su bebé

María Pombo está deseando verle la carita a su hijo Martín. La influencer se encuentra en la recta final de su embarazo y, tras la última revisión ginecológica, se ha quedado "un poco asustada".

"Está todo bien pero me ha dicho el ginecólogo que está creciendo a un ritmo muy lento", ha confesado en sus stories de Instagram, y ha confesado: "Me ha asustado un poco cuando me ha dicho que ha dejado de crecer".

Aun así la respuesta del médico le ha tranquilizado: "Me ha dicho que lo que puede pasar es que me induzcan al parto para que siga creciendo fuera". Si finalmente esto sucediera, el bebé llegaría al mundo antes de lo esperado.

