María Lapiedra da a luz a su segunda hija, Carlota

Maria Lapiedra se ha convertido de nuevo en madre junto a su marido, Mark Hamilton. La actriz y colaboradora televisiva ha cumplido así su deseo de tener una segunda hija, a la que ha llamado Carlota, y que será la perfecta compañera de juegos de su primera hija, Martina.

Como adelanta en primicia Bekia, la peque llegó al mundo este miércoles 23 de septiembre en el hospital Dexeus de Barcelona, pesó 4,7 kg y midió 50.5 cm. “Me encuentro perfectamente y todo ha salido muy bien, con la epirudal no me he enterado de nada”, ha confesado al mismo medio.

Lapiedra está encantada con su segunda niña. De hecho ha sido ella misma la que relataba el parto a través de las redes sociales, publicando primero fotos momentos antes de dar a luz y, finalmente, una tierna imagen con los piececitos de la pequeña Carlota.