María José Suárez, criticada por exponer a su bebé al sol en Miami

María José Suárez ha dicho ‘bye, bye’ al frío invernal que ahora mismo azota nuestro país y se ha plantado en Miami junto a su hijo Elías para disfrutar de unos días de sol y playa.

Para su bebé de cuatro meses era su primer día junto al mar, por lo que la feliz mamá no ha dudado en compartir varias fotos del momento a través de sus redes sociales. La modelo y diseñadora ha sido rápidamente criticada por la supuesta sobreexposición al sol de un niño tan pequeño, a lo que la ex Miss España no ha dudado en responder.

"Amigas, llevamos protección total los dos y a Elías solo lo saco de la sombra para las fotos. ¡Que no cunda el pánico!", ha escrito en sus redes. A continuación, ha publicado una simpática imagen de su hijo quitándole hierro al asunto: "Si con lo bien que me he colocado yo en primera línea de playa para ligar en Miami Beach, la gaviota esta que ha hecho caca sobre mi cabeza 👊🏻 hubiese tenido mejor puntería, me levanto y la lío parda aquí...”.