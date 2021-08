María Castro muestra los primeros gateos de su hija Olivia

María Castro comparte a diario su faceta de madre con gran naturalidad en sus redes sociales. La actriz no tiene reparos en mostrar las cosas bonitas, pero también aquellas que no lo son tanto, como lo difícil que es compaginar el trabajo y la maternidad, o los cambios que ha sufrido su cuerpo tras dos embarazos.

En esta ocasión, María quiso compartir uno de los momentos más bonitos en el crecimiento de su pequeña Olivia, que acaba de cumplir 10 meses. Olivia ha gateado por primera vez y la intérprete no ha querido que sus seguidores se lo pierdan. Por eso, compartió un video en su cuenta de Instagram, donde aparece la pequeña en la piscina, con un bañador ideal con un cangrejito, gateando por primera vez. ¡Y vaya velocidad! Seguro que ya no habrá quien la pare. La orgullosa mamá contaba así el gran momento: "FELICES 10 MESES OLIVIA! ¡¡¡Mira que yo pensaba q las cangrejas caminaban hacia atrás…!!! ¡Y como regalo, tu primeros gateos!"

Parece increíble que ya hayan pasado 10 meses desde que Olivia llegó al mundo, si parece que fue ayer cuando María Castro subió una foto mostrando su barriga a tan solo unos días de dar a luz... Parece que a ella también le pasa lo mismo, y confesaba "Ya no sabemos cómo era nuestra vida sin ti, monchita pequeña, pero lo que sí sabemos es que no cambiamos ésta (locura) por nada del mundo!"

La publicación, como era de esperar, se ha llenado de comentarios cariñosos de amigos y fans, que se alegraban al ver lo grande y fuerte que está ya Olivia. Personalidades del mundo de la cultura como Miren Ibarguren y Claudia Molina dejaron sus comentarios, repletos de emojis de corazón. Los fans de María Castro le dedicaron frases tan bonitas como "que bonita está, aprovecha todo lo que puedas, se hacen mayores sin darte cuenta". Eso es algo que Maria Castro hace cada día, disfrutar de cada momento con sus hijas.

Sigue dando el pecho

La actriz viajó hasta Madrid para recibir la vacuna contra el Covid-19, sin embargo, se encontró con algunos problemas. De hecho, no pudo ponérsela debido a que la vacuna no está recomendada para madres en periodo de lactancia. Como no podía ser de otra forma, también relató toda su experiencia en sus redes sociales.

...

Seguro que te interesa...

María Castro pasa la peor noche de su vida: "Quería pedir ayuda y no podía"