María Castro muestra su cuerpo en bikini tras ser madre por segunda vez

En octubre de 2020, María Castro se convertía en madre de su segunda hija. La actriz tiene dos niñas: Maia, de 4 años, y la pequeña Olivia, fruto de su matrimonio con José Manuel Villalba.

Desde que se llegó al mundo su segunda hija, la intérprete se ha convertido en todo un ejemplo a seguir para el resto de madres. A través de sus redes sociales, María Castro muestra cómo compagina trabajo y familia, y es que a pesar de seguir volcada en la lactancia materna, la actriz ha vuelto a los escenarios y viaja por toda España inmersa en la obra de teatro que protagoniza, 'La Coartada'.

Unas redes donde día a día ve cómo aumentan sus seguidores, y es que su naturalidad y cercanía triunfa entre sus followers. Unas publicaciones que son de lo más aplaudidas…

Si hace días la actriz compartía un vídeo donde mostraba cómo tenía su tripa después de dos embarazos, un post que compartía junto a un divertido mensaje: "'Lo que pides' versus 'lo que te llega'

- 'Lo que ves' versus 'lo que hay'

- 'Barriga mamifit' versus 'barriga slime'

- 'El futuro' versus 'el presente'

Estamos en el camino, mamis, y aunque no todo es lo que 'parece', lo que sí 'parece' es que funciona... #stepbystep #postparto #recuperándome #lapielaunesdeotra #todollegará"…

Ahora, María Castro ha querido compartir su primera imagen en bikini tras convertirse en madre hace meses de su segunda hija, un momento donde ella misma reconoce que se ha reencontrado consigo misma: "Este finde me he reencontrado conmigo misma en bikini… Y podría hablaros del 'pitorro' que tengo por ombligo; el cual tras dos embarazos ha salido de su sitio, para no volver jamás… Pero prefiero contaros que he sido muy feliz, he exprimido la vida a tope, y he disfrutado a fondo de la mejor de las compañías: mi familia. #reflexionespostfinde #deesovalavida", escribe junto a este post.

