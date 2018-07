María Castro celebra por todo lo alto el 'baby shower' de su hija y anuncia su nombre

El mundo VIP baby espera muchos niños en las próximas semanas, y una de las afortunadas que por fin va a poder ver la carita de su bebé es la actriz María Castro quien ha organizado un precioso 'baby shower' para dar la bienvenida a su niña.

A la intérprete no le faltó ningún detalle en la fiesta que se encargó ella misma de decorar y preparar: "Me arrepentí un poco de no pedir ayuda en algún momento, porque ya de semana 38 no estamos tan ágiles… pero sabía que mi barrigona no impediría a mi ilusión!", dice en su blog.

Como hemos podido ver en su Instagram optó por una merienda muy dulce y una decoración en tonos rosas y blancos con Smothies de sandía, croissants caseros, cakepops y una tarta de zanahoria recubierta de ganaché de chocolate rosa. Sin duda una delicia para los sentidos.

Una vez finalizada la reunión, Castro ha comentado que se emocionó al leer los comentarios que le habían escrito sus amigas: "Me dedicaron unas palabras tan bonitas y tan llenas de amor, que leyéndolas ya a solas, se me caían las lagrimitas", cuenta.

Por último en el 'baby shower' había una sorpresa y es que la actriz desveló el nombre que ha elegido para su princesita, Maia, un nombre gallego tal y como ella había anunciado anteriormente.