María Castro, agotada: "Llegó el día en que ya no pude más"

María Castro y su marido, José Manuel Villalba, daban la bienvenida hace seis meses a su segunda hija. Desde aquel feliz momento, que puedes ver en el vídeo de arriba, han sido muchos los que la actriz ha compartido en sus redes sociales mostrando su día a día como madre que, como todo en la vida, también tiene su cara b.

Así María ha querido visibilizar el lado menos bonito de la maternidad, y lo ha hecho con una foto en la que aparece tumbada, completamente agotada, tras una noche muy movidita con su hija Olivia.

“Y llegó el día en que ya no pude más, y entonces me sentí más humana que nunca… Antes de continuar, quiero aclarar que en el fondo, me siento igual de feliz y agradecida con la vida, por mantenernos a todos sanos dentro de esta locura, y habernos regalado dos niñas sanas... así que mi cara, simplemente, es la viva imagen y el reflejo puro del agotamiento” , comenzaba diciendo en su post.

Pero también ha querido señalar que, pese a todo, “la maternidad es lo mejor que le ha pasado en la vida”, pero eso no quita que, como cualquiera en su situación, también pueda expresar cómo se siente cuando las cosas se complican.

“Sea por lo que fuere (hitos de desarrollo, crisis de crecimiento, cualquier cosa que se le pase a Olivia por la cabecita y que desconozcamos…) , llevamos una semana nocturna complicada... pero es que esta noche... ESTA NOCHE...se ha convertido en la fiesta de los despertares!!!”, continuaba relatando la intérprete.

Así que después de todo esto y de levantar a su hija mayor para llevarla al cole como buenamente ha podido, saber que cuenta con la suerte de tener unos abuelos cerca “que siempre están dispuestos para el rescate… gracias a ellos, pude echarme una siesta reparadora esta mañana en la que he llegado a soñar...una horita nada más… Y NADA MENOS! Sé que otros muchos pagaríais por ella! Como siempre, mi cabeza se mantiene fuerte y mi optimismo intacto… pero esta vez ha sido mi cuerpo el que ha decidido parar… y esta vez también, he decidido escucharlo… cosa rara en mí”.

