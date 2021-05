María Adánez se fotografía en la prueba de monitores a días de dar a luz

Desde que anunció su embarazo el pasado 24 de octubre, María Adánez ha compartido con sus seguidores cómo ha vivido esta bonita etapa.

La intérprete se convertirá en madre de un niño, al que van a llamará Claudio, junto a su pareja, el neurólogo Ignacio Hernández Medrano con quien lleva manteniendo una relación desde hace años.

Una noticia que anunció cuando estaba de muy poquitas semanas de gestación publicando un vídeo donde mostraba cómo sonaba el corazón de su bebé.

Poco después, a las 12 semanas, publicó una ecografía donde ya se veía al pequeño muy formadito y con ella anunció el nombre que habían elegido para él…

Y ahora, a punto de dar a luz, la actriz, que está compartiendo todo el proceso con sus seguidores, ha publicado una instantánea en el hospital durante la prueba de monitores en la semana 37 de embarazo.

Y es que para María Adández ha comenzado la cuenta atrás, y es que en tan solo unos días se convertirá en madre de su primer hijo al que espera con mucha ilusión.

Tanto que ya tiene todo preparado para la llegada del pequeño a casa, una bonita habitación que recientemente mostraba a través de las redes sociales: su cambiador, su cunita…

Un embarazo durante el cual la intérprete ha celebrado su 45 cumpleaños, y es que este año va a recibir el mejor regalo que se puede tener.

Además, como ella misma ha confesado está viviendo esta dulce espera de una forma especial ya que no cree que se vuelva a quedar embarazada: "Estoy deseando verle la carita a mi bebé, pero como no voy a volver a estar embarazada, sé que voy a echar de menos esta experiencia y me da pena que termine. Así que le digo, 'Claudio, anda, quédate un poquito más…'".

