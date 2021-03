María Adánez cumple 45 años en la semana 28 de su embarazo

María Adánez probablemente se encuentre en uno de sus mejores momentos personales, y es que hace tan solo unos meses se conocía la noticia de que la actriz estaba esperando a su primer hijo fruto de su relación con el neurólogo, Ignacio Hernández. Durante todo este tiempo ha estado compartido a través de sus redes sociales todo el embarazo, por lo que sus seguidores no se han perdido ni un solo detalle.

Después de mucha incertidumbre, la pareja hizo oficial que el pequeño se iba a llamar Claudio. En una de las últimas publicaciones que compartía se puede ver la enorme barriguita que tiene en la semana 27 de embarazo, por lo que no cabe duda de que cada vez queda menos para darle la bienvenida al pequeño.

Aunque no solo eso, hace unas semanas publicó una imagen donde mostraba el nuevo paso que había dado en su vida junto al padre de su hijo. Y es que la pareja ha decidido cambiar de hogar ante la llegada del pequeño para que así esté todo preparado para el día de su nacimiento. Aunque hasta el momento no ha desvelado muchos detalles de su nueva casa, no cabe duda de que se encuentran de los más felices, y así lo compartía la actriz de 'Aquí no hay quien viva' a través de sus redes sociales.

Este viernes, María cumple 45 años y lo hace estando en uno de los momentos más especiales de su vida. Y aunque hasta el momento no ha compartido nada en su cuenta de Instagram, no cabe duda de que hoy es un día muy especial para la intérprete, y es que es el último cumpleaños que va a celebrar antes de convertirse en madre por lo que los siguientes que vendrán serán aún más emotivos que este.

