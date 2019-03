Marck Zuckerberg disfraza a su hija de jedi en homenaje a Star Wars

La hija de Mark Zuckerberg no tiene ni un mes y el fundador de Facebook ya nos ha dejado claro que está muy, muy orgulloso de ella. En esta ocasión, también ha demostrado que es un gran fan de Star Wars y con el estreno de la nueva entrega de la saga más conocida del planeta, ha querido rendir un pequeño homenaje al film con la nueva miembro de la familia.

Zuckerberg utilizó Facebook para compartir una imagen de Max, su niña, vestida de jedi y rodeada de una espada láser y tres adorables muñecos: Chewbacca, Darth Vader y BB-8. "The force is strong with this one" ("La Fuerza es poderosa en ella"), ha escrito el divertido padre de la pequeña Padawan.

La imagen volvió locos a los seguidores de Mark y consiguió en torno a 1,2 millones de likes en cuestión de horas. El empresario no ha dejado de compartir sus momentos más preciados junto a Max durante estas tres semanas que tiene de vida, en los que hemos podido verle cambiándole el pañal o leyéndole 'Física Cuántica para bebés'.