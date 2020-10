Lo que más ha cambiado en la vida de Malú desde que se convirtiera en madre de su hija Lucía junto a Albert Rivera

Malú y Albert Rivera dieron la bienvenida a primeros de junio a su primera hija juntos, Lucía. Es la primera hija para la cantante pero la segunda para el expolítico, que ya es padre de otra niña fruto de una relación anterior.

La cantante ha revelado algunos detalles de la maternidad durante su entrevista por videollamada en 'El Hormiguero', ya que en el plató se encontraban sus compañeros José Mota y Aturo Valls, junto a los que vuelve al trabajo gracias al nuevo programa de Antena 3 'Mask Singer'.

Durante su intervención, Pablo Motos quiso saber si era verdad que, tal y como había revelado Rivera durante su visita al programa, la niña dormía ocho horas: "Lucía es un sueño de niña, el otro día le preguntaba a la pediatra cuánto tiempo más la puedo dejar dormir", pero lo cierto es que al ser tan pequeña tiene que despertarla para comer.

Malú se derretía al expresar lo que siente cuando abraza a su hija: "Cuando se me echa al cuello es que me muero. Se acaba el día, el planeta, la vida, los teléfonos…". Respecto a esto último ha afirmado además: "En la vida he dejado el teléfono tanto de lado como ahora, es como ‘no, estoy con mi hija’, ni me acuerdo que existe, vaya".

¿Quieres saber que más contó? ¡Dale arriba al play!

