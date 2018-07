Malena Costa presume de embarazo en Instagram en la recta final

Los bebés de dos de nuestros futbolistas preferidos nacerán casi a la par. En el mes de junio, Iker Casillas y Sara Carbonero darán la bienvenida a su segundo hijo, mientras que Mario Suárez y Malena Costa verán la carita de su primera hija a principios de julio. Además, la guapa periodista ha presumido de embarazo en las redes y la modelo tampoco se ha podido resistir a enseñar su avanzadísimo estado de gestación.

La modelo, a la que le pilló por sorpresa el embarazo, no puede estar más feliz y en cada imagen que publica muestra el dulce momento que está viviendo junto al deportista. "Ha venido un poco de improviso pero en el mejor momento de nuestra relación", comentaba la modelo en un evento de Pronovias. Además, la mallorquina ha aprovechado un descanso de su novio para viajar a su tierra y estar con su familia antes de dar a luz.

Aunque todavía no ha desvelado el nombre de su primogénita si ha dicho que empieza por 'M' y que Malena seguro que no es. A pesar de que no ha podido evitar coger peso por su estado, la modelo ha intentado cuidar su figura mediante yoga y aquagym.