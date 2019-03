Malena Costa presenta a su hija Matilda el día de su 27 cumpleaños

Malena Costa ha querido agradecer públicamente a todos los que le han acompañado, llamado o escrito mensajes de felicitación por su 27 cumpleaños. La mallorquina, llena de felicidad, ha presentado a su hija Matilda en Instagram con una foto muy divertida en la que podemos ver a la recién nacida con un gorro que pone: "Happy Birthday".

"¡Este es el mejor regalo de cumpleaños que podía tener en la vida! Os presento a Matilda Suárez Costa. Y gracias a todos por las felicitaciones, ¡estos 27 serán los mejores! Gracias Mario por hacer mis sueños realidad!!!", agradecía en las redes sociales el cariño recibido.

Mario Suárez no se ha quedado atrás y, como no podía ser de otra forma, ha compartido una imagen junto a su novia y una felicitación de lo más romántica: "¡Muchas felicidades mi amor! Ya sabía que eras la mejor novia del mundo, pero ahora también puedo decir que eres la mejor madre del mundo... Gracias por todo lo que me das y por cómo eres! No cambies! Te quiero!!".

La pareja, que acaba de regresar a España tras el fichaje de Mario por el Valencia CF, está más unida y enamorada que nunca.