Malena Costa está embarazada de su primer hijo junto a Mario Suárez

El 2016 va a ser un año cargado de VIPs babys y es que ya tenemos a otros famosos que apuntar en la lista de futuros papás. En esta ocasión los afortunados son la modelo Malena Costa y el futbolista Mario Suárez.

Era Malena la encargada de anunciar la noticia de su embarazo a través de las redes sociales donde decía: "Estamos muy felices por compartir con vosotros que vamos a ser padres!!!", junto a estas palabras adjunta una imagen de los dos en blanco y negro con el puente Vecchio de fondo mientras Mario toca la barriga de la modelo. Sin duda, una estampa preciosa con la que inician uno de los periodos más bonitos de su vida.

La buena nueva llega tras comunicar el pasado mes de octubre que se iban a casar. Y, aunque en un principio Costa quería pasar por el altar antes de ser mamá parece que la cigüeña se ha adelantado: "Primero me voy a casar y luego tendré hijos. Me gustaría formar una familia con Mario y ser mamá joven. Como mínimo, me gustaría tener dos hijos, luego los que vengan, si hay más mejor", declaraba hace un tiempo.

Con la próxima llegada de su primer hijo para ambos se consolida su relación tras cuatro años de noviazgo. ¡Enhorabuena!