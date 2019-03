Malena Costa se defiende ante las críticas recibidas por no dar el pecho a su hijo

Hace solo unos meses que Malena Costa dio a luz a su segundo hijo con Mario Suárez. La modelo está muy implicada en su maternidad y en alguna ocasión muestra a través de las redes sociales su día a día con sus niños.

Pero, una de sus últimas imágenes con los pequeños ha suscitado cierta polémica por aparecer dándole un biberón a su hijo Mario. Tras recibir varios comentarios negativos sobre el hecho de no darle el pecho, Malena ha querido defenderse de las críticas con un contundente y claro mensaje.

"En respuesta a algunos comentarios que estaba segura que iba a recibir; Escribo por aquí en cuanto a lo de dar o no dar el pecho, yo creo que cada persona debe hacer lo que crea y sienta es algo muy personal, dicen que la leche materna es la mejor para los bebés. Pero hoy en día las leches de fórmula también son buenísimas y muy completas, yo no me quiero meter en el debate de si es mejor dar el pecho o no", empieza diciendo.

Para continuar detallando su experiencia personal al respecto: "Así que quiero hacer la aclaración que he dado el pecho a mis dos hijos el tiempo que me ha salido leche y eso no me hace ni mejor ni peor madre, simplemente he hecho lo que yo creía que debía hacer. Y cuando el tema ya me estresaba porque apenas me salía leche a lo último por motivos 'x' decidí dejar de dar el pecho".