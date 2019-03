Malena Costa comparte un vídeo de su hija moviéndose dentro de su tripita

Nos encanta ver las imágenes del feliz embarazo de Malena Costa. La top está más guapa que nunca y no deja de cuidarse y de mostrarnos cada uno de los momentos especiales que está viviendo en estos nueve meses. Ahora, Malena ha querido compartir con todos nosotros una sensación tan bonita como extraña.

Mario Suárez está dándole un masaje en los pies mientras Costa graba su tripita, que se mueve un montón debido a las pataditas de la niña. "Parece que hay alguien que tiene ganas de marcha no?", escribe la modelo junto al vídeo del momento en Instagram. Y es que según vemos la pequeña podría seguir los pasos de su padre como futbolista.

Así, hemos podido ver uno de los momentos más tiernos del séptimo mes de embarazo de Malena, que se siente entre algodones gracias a los cariñitos de su chico: "Mario me mima mucho... y yo me aprovecho de ello", comentó divertida. En cuanto al nombre de la niña, aún están dudando, pues la futura mamá cree que es "una responsabilidad muy importante" y no quiere tener "ninguna prisa por decidirlo". ¡Habrá que esperar!