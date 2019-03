Malena Costa comparte el primer vídeo de su hija Matilda riéndose

Hace tres meses que Malena Costa dio a luz a su primera hija, Matilda. A pesar de que había publicado varias imágenes de la pequeña, con el motivo de su 27 cumpleaños mostraba por primera vez el rostro completo del bebé y ahora ha dado un paso más publicando un vídeo que demuestra lo simpática que es su primogénita.

La modelo asegura en la publicación que Matilda no quiere comer y que "solo quiere cachondeo" pero que no puede enfadarse cuando se ríe de esa forma: "Tengo que compartir este vídeo porque es para comérsela. Esto me hace cuando no quiere comer.... cualquiera le regaña con estas caritas que me pone", añadía como título en su perfil de Instagram.

Después de haber estado en Italia e Inglaterra, Mario Suárez fichó por el Valencia FC, lo que ha hecho que la modelo vuelva a instalarse en España junto a su familia. Malena se mostraba feliz en las redes sociales con esta noticia ya que "es una ciudad que lleva en el corazón". Además debido a su nueva residencia, Costa ha viajado hasta su tierra natal junto al futbolista y su hija: "Primera vez de Matilda en Mallorca", comentaba en la dicha red social.