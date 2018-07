Una madre con sobrepeso denuncia el acoso recibido en un gimnasio

Aunque en un principio su reacción fue llorar en los vestuarios del gimnasio, ahora Brittany Michelle Hines se ha convertido en ejemplo de superación para todas aquellas mujeres que han sufrido acoso por su sobrepeso.

Michelle tuvo que soportar las burlas en el centro deportivo al que acudía debido a su cuerpo. Ésta ha decidido denunciarlo a través de las redes sociales y asegura que su aumento de peso se debe a su reciente maternidad y que desde que ha dado a luz, hace siete meses, ha perdido 31 kilos.

Pero sus buenos hábitos no se deben sólo a una cuestión de físico, sino también por salud ya que su colesterol ha vuelto a los índices normales después de haber conseguido perder tanto peso en poco tiempo: "Hoy no he salido de casa para impresionaros. Hoy he venido al gimnasio para impresionarme a mí misma y para hacer que mi hijo este orgulloso de su madre", ha declarado en Facebook.