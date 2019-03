Maddox Jolie-Pitt toma clases para convertirse en piloto de avión

El pequeño Maddox Jolie-Pitt, hijo mayor de la pareja más mediática de Hollywood, acaba de cumplir 10 añitos y tiene muy, muy claro lo que quiere ser de mayor. Así lo ha contado su famoso papá en su última entrevista de cara a la futura gala de los Oscar.

Según comenta Brad Pitt, Maddox es el más aventurero de todos sus hermanos y el más parecido en carácter a sus papás. Le encanta viajar de un lado a otro, a diferencia del resto de la ‘tropa Brangelina’. Por eso, el jovencito ya ha decidido qué quiere ser de mayor: Piloto de avión.

“Nuestro pequeño hijo de 10 años está tomando clases de piloto”, cuenta Pitt en el programa Inside the Actor’s Studio. Un interés que comparte con sus padres, sobre todo con Jolie, ya que ésta posee la licencia de piloto desde 2005. Aunque la edad mínima para poder pilotar es de 17 años, el pequeño se está esforzando muchísimo.

Por ahora, Maddox no podrá volar en solitario, pero lo seguirá haciendo junto a su mamá, que pilota de vez en cuando y con quien disfruta volando. Por su parte, Brad también contó cuál era su mayor aventura y no es volar junto a su chica en avión, sino la experiencia de ser papá: “Es la aventura más grande que he vivido”, confiesa. Y esa aventura va a ser todavía más grande ahora que se sabe que la pareja espera a dos miembros más que se unirán a esta familia tan numerosa.