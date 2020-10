Luisana Lopilato revela cómo se encuentra su hijo Noah dos años después de superar su enfermedad

Luisana Lopilato ha querido sincerarse en una entrevista sobre cómo se encuentra su hijo Noah, que ahora tiene seis años. Al pequeño le detectaron con tan sólo tres años un cáncer de hígado, por lo que tanto la actriz como su marido, Michael Bublé, decidieron abandonar por un tiempo sus respectivas carreras y así centrarse en la lucha de su hijo contra la enfermedad.

Ahora, dos años después, Luisana ha revelado que sus tres hijos están perfectamente, aun así ha aclarado: "Uno sigue teniendo chequeos y tienes miedos como padre pero ya lo dejo de la mano de Dios, ya digo ‘que lo cuide Dios’, ya está. Ahora hay que seguir para adelante".

Fue una etapa muy difícil para toda la familia: "Quizás ahora me siento no sé si fuerte, pero sí con más fuerzas para ayudar a otras mamás. Como en su momento me ayudaron y necesitaba hablar con mamás y familias y ver lo que estaban pasando".

