Luis Fonsi y su mujer, Águeda López, muy enfadados por esta crítica a su hija Mikaela

Luis Fonsi y su mujer, la modelo española Águeda López, han expresado su indignación después de que una periodista escribiera un artículo sobre su preocupación por la delgadez de su hija Mikaela.

Águeda, que normalmente llena sus redes sociales de palabras de apoyo a la carrera musical de su marido, así como de fotos de su vida cotidiana junto a sus dos hijos o de sus rutinas y ejercicios, ha hecho una excepción para contraatacar en defensa de su pequeña.

"No sé quién seas, no me importa en realidad. Quiero decirte algo: mi hija es una niña sanísima, gracias a Dios. Lo que da muchísima tristeza es que una 'periodista' como tú necesite crear este tipo de noticias para hacer algo con su vida y su carrera", escribía en su Instagram Stories, y remataba diciendo: "Y por cierto, antes de hablar de ella, aprende a escribir su nombre y su edad".

El puertorriqueño también ha querido defender a su hija con el siguiente mensaje: "Hay un lugar especial en el infierno para la gente que agrede, falta al respeto o hace daño a un niño. Para que lo tengan claro".

Una vez pasada la tormenta, Águeda agradecía las muestras de apoyo y los mensajes de cariño recibidos: "Me duermo leyendo todos sus mensajes de cariño a mi chiquita y a mi familia, y se los agradezco de corazón. ¡Gracias! Al final del día todo es enseñanza, y solo hay que quedarse con lo bueno y lo positivo de la vida. Eso es lo único que importa. Lo demás no cuenta, lo demás no sirve".