Louis Tomlinson y Briana Jungwirth podrían haber llamado a su hijo Sidney Rain

El pasado viernes las redes sociales estallaron con el hashtag #WelcomeBaby después de filtrarse la información de que Louis Tomlinson de One Direction ya había sido padre junto a Briana Jungwirth. Un nacimiento, que al igual que el embarazo, se ha mantenido en la más estricta intimidad.

Días después de dar la bienvenida a su primer hijo, las informaciones empiezan a sucederse. Al igual que el resto de las estrellas, Louis no podía poner un nombre cualquiera a su pequeño, tenía que ser uno diferente y original. Y es que aunque ni el componente de One Direction ni Briana tenían claro qué nombre poner al recién nacido, la pareja ha tenido que decantarse por uno para poder inscribir a su hijo en el Registro Civil. Según publica el diario The Sun, el nombre del pequeño es Sidney Rain.

Un nombre que, aunque de momento no está confirmado, algunos de los fans del cantante se han tomado muy enserio esta información y han empezado a hacer campaña contra él a través de la red.