Lorena Van Heerde muestra la recuperación de su figura tras el parto

La pequeña Alexia llegó al mundo el pasado 11 de marzo para llenar de luz y color la vida de Lorena Van Heerde y de Rafik Dehni. Desde entonces, la pareja no ha parado de compartir fotos con su primera hija en sus redes sociales y, tras las peticiones de sus seguidores, Lorena también nos ha mostrado cómo ha sido la recuperación de su figura tras el parto.

"Para todas las que me habéis mandado mensajes directos de cómo había evolucionado mi cuerpo tras el parto, aquí os dejo unas fotos a los 6 días de llegada de Alexia :-) :-)!! Increíble cómo ha vuelto la barriga a su sitio en tan poco tiempo...He tenido mucha suerte, no me han salido estrías y la lactancia está siendo maravillosa, ninguna molestia", ha escrito la modelo en junto a un collage que muestra muy bien la evolución de su tripita.

La niña no ha podido llegar en un mejor momento, pues Rafik ha podido experimentar bien prontito cómo es vivir el Día del Padre e incluso han salido a comer para celebrarlo. Según cuenta Van Heerde, Alexia "es un angelito" y solo se despierta para "comer cada tres horas como un reloj". Además, ya ha acompañado a su madre a hacerse la manicura, por lo que seguro que sale la mar de coqueta. ¡Qué mona!