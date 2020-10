El terrible miedo que pasó Lorena Gómez cuando se le cayó su hijo: "Pensé que jamás se me iba a caer y un día sucedió"

Lorena Gómez ha compartido su reflexión más íntima hasta el momento. Y es que, después de que el pasado 2 de mayo su vida cambiara para siempre tras el nacimiento de su primer hijo, René Jr., fruto de su relación con René Ramos, la cantante ha querido compartir a través de las redes sus reflexiones más profundas en las que ha confesado si su percepción de la maternidad está siendo tal y como ella se imaginó antes de convertirse en madre.

"Creía que ser madre no podía ser tan difícil según lo que me contaban las demás, pero el día que llegamos a casa sentí el miedo más increíble que jamás había sentido y entendí que muchas de esas otras mamás no me estaban diciendo la verdad o habían vivido experiencias totalmente distintas", ha comenzado sincerándose.

Tras estas palabras, ha continuado explicando cómo ha llevado la falta de sueño. "Creía que iba a vivir de mal humor por dormir mal, hasta que un domingo me hizo reír a las 5 de la madrugada y supe que era capaz de sonreír y de jugar con él, aunque casi no hubiera dormido durante días".

Sin embargo, su mayor confesión viene acompañada del gran susto que se pegó cuando se le cayó su hijo: "Pensé que jamás se me iba a caer y un día sucedió, en una milésima de segundo que me di la vuelta y volví a sentir ese miedo horrible del día que entramos en casa y empezaba, de verdad, mi nueva vida", ha revelado. Además, también ha querido indagar en sus mayores miedos como, por ejemplo, el de no escuchar a su bebé, por estar dormida, cuándo se despertara por las noches.

Lorena ha asegurado que en lo único en lo que no se equivocó antes de ser madre era que el tener a su hijo le cambiaría la vida por completo, y así fue: "Hubo un segundo en que mi vida cambió para siempre, ese segundo en que empecé a querer a otra persona muchísimo más que a mi propia vida". Unas emotivas palabras que ha concluido con una especial dedicatoria a su madre: "Gracias mamá. Te amo".

Seguro que te interesa...

El tratamiento de cejas al que se ha sometido Lorena Gómez: ''Tiene que bajar el pigmento''