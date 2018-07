Lila Grace, la hija de Kate Moss, protagoniza su primera portada para Vogue Italia

De tal palo, tal astilla. Si Kate Moss protagonizó su primera portada en la revista Vogue a la temprana edad de 19 años, la hija que tiene con Jefferson Hack, Lila Grace, ha batido todos los récords. La niña tiene tan solo 13 añitos y Vogue Italia ya ha publicado una imagen suya con su madre en la primera página de la edición de junio.

En blanco y negro, Kate aparece con un jersey con los hombros descubiertos abrazando a Lila, que se apoya amorosamente en el pecho de su madre posando como si llevara haciéndolo toda la vida. El arte del fotógrafo Mario Sorrenti con la cámara se nota por doquier y el reportaje está hecho bajo la frase 'It's all about family' ('Se trata de la familia').

La pequeña ha llegado pisando fuerte al mundo de la moda, aunque no es la única de la familia. Lottie Moss, la hermanastra de Kate, ya protagonizó a sus 18 años junto al modelo Lucky Blue Smith la portada de Vogue París el pasado mes de mayo de la mano de Mario Testino. Una familia en la que está claro que el modelaje corre por sus venas y que seguirá dando guerra mucho tiempo.