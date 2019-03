Liam Payne reveló el nombre que le pondría a su hijo

Por fin podemos dar la enhorabuena a Liam Payne y Cheryl Cole por estar esperando su primer hijo juntos después de que se confirmara el embarazo de la cantante con su último posado juntos.

En las imágenes observábamos que la barriguita de Cheryl era ya más que evidente por lo que aunque ninguno de ellos haya confirmado la noticia las fotos hablan por sí solas. Así, ahora una de las incógnitas que todos se preguntan además del sexo del bebé es el nombre que recibirá la criatura.

Una pregunta que podría tener respuesta, y es que hace años el ex componente de One Direction reveló en una entrevista el nombre que le pondría a su primer hijo: "Me gusta el nombre de Taylor" admitía el cantante y añadía: "Taylor es un nombre bastante neutral para un niño o una niña. Así es como voy a llamar a mi primer hijo si los llego a tener hijos". ¿Será este finalmente el nombre elegido o Cheryl tendrá en mente otro?