Laura Matamoros revela cuántos kilos ha engordado durante su segundo embarazo

El pasado mes de mayo, Laura Matamoros anunciaba en su Instagram que estaba esperando su segundo hijo en común con Benji Aparicio, con el que en esos momentos se encontraba en plena crisis de pareja: ''Mi hijo va a tener un hermanito o una hermanita, yo un hijo, Benji va a ser otra vez papá''.

Desde entonces la pareja está pasando por uno de los momentos más especiales de su vida y la relación que entonces parecía estar a punto de llegar a su fin ahora está más fuerte y sana que nunca. Poco después, la hija de Kiko Matamoros revelaba que iba a ser un niño y conforme avanzaba el estado de gestación veíamos lo mucho que crecía su tripita de embarazada en las fotografías de sus redes sociales.

Los kilos que ha engordado durante su embarazado

Como podrás recordar, en 2018, Laura dio la bienvenida a su primer hijo con Benji, Mati, y para aquel entonces confesó que durante este primer embarazo llegó a engordar un total de 30 kilos.

Ahora, la influencer ha revelado que no quiere que le ocurra lo mismo y que prefiere cuidar algunos aspectos que hace tres años pasó por alto: "Tengo que recordar que yo en el primer embarazo engordé 30 kilos, la gran mayoría eran retención de líquidos. Ahora me río pero en su momento no lo veía y fue muy heavy. Es tela... Sí que es verdad que ahora he engordado cuatro kilos solo en agosto y es tremendo lo que me he asustado. Me quiero poner de tope 12 kilos que es lo recomendado y lo recomendable en un embarazo. ¿Lo pasaré? ¿No lo pasaré? No lo sé".

No ha confesado en concreto cuántos kilos ha cogido en este segundo embarazo, pero si el tope que se ha puesto y que no quiere superar.

