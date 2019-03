Laura Matamoros presume de tripita en la recta final de su embarazo

Laura Matamoros está en un momento muy feliz y ha comenzado el año de la mejor manera posible, ya que dentro de poco nacerá su primer hijo. Y parece que la bloguera está impaciente por la llegada de su bebé pues cuenta los días hasta el esperado momento.

Además, la influencer presume de tripita siempre que puede con bonitas fotografías que publica en su perfil de Instagram. "Bonito 2018... Cada día queda menos", escribía en su última fotografía publicada, una pieza del fotógrafo Raúl Rodríguez. En ella podemos verla de perfil, con un top que deja al descubierto su incipiente tripa, en un balcón.

La hija de Kiko Matamoros está más ilusionada que nunca y no sólo por su futura maternidad, sino también por su novio y padre de su hijo, el chef Benji Aparicio, de quien está muy enamorada. "Love u mi amor, eres lo más bonito qué me ha pasado y me pasará... Eres el mejor del mundo mundial", escribía para despedir el año. De momento no tienen planes de boda pues prefieren hacer las cosas con calma aunque no es algo que descarten en el futuro.