El increíble cumpleaños que ha celebrado Laura Matamoros por el primer año de su hijo

La vida le sonríe a Laura Matamoros, de eso no cabe duda. La colaboradora televisiva mantiene una relación de ensueño con el influencer y modelo Daniel Illescas, con el que ha pasado muchísimo tiempo viajando, y además las marcas se la rifan para que las promocione, por lo que también triunfa laboralmente.

Y por encima de todo está su hijo Matías, fruto de su relación con Benji Aparicio. El pequeño acaba de cumplir su primer añito y la orgullosa mamá ha querido celebrarlo por todo lo alto.

La hija de Kiko Matamoros se ha encargado de que cada pequeño detalle sea perfecto, y para ello ha recurrido a una empresa organizadora de eventos que le ha proporcionado todo lo necesario para conseguir la fiesta de cumpleaños perfecta.

Entre globos y regalos, lo que más destacó fue la tarta, la cual iba decorada con un mensaje de lo más bonito y tierno: ''To the moon and back'', unas palabras que la tertuliana también empleó para felicitar a su niño. "To the moon and back... Te quiero hasta el infinito y más mi Mat, llegaste hace un año para hacerme la vida más bonita. Gracias a las personas que han estado en este día".

Kiko Matamoros, quien adora a su nieto, no se quiso perder la fiesta, y compartió también algunos detalles de la celebración en sus redes sociales.