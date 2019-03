Laura Matamoros por fin confirma su embarazo: "No es un bebé buscado"

Laura Matamoros ha sido la protagonista de los últimos días gracias a los rumores de embarazo que le venían persiguiendo y que finalmente ella misma ha confirmado en exclusiva en la revista Semana.

La joven de 24 años tendrá a su primer hijo junto a Benji Aparicio el próximo mes de abril. Está feliz y encantada con la noticia, aunque afirma que no es un bebé buscado.

Laura sufre los típicos síntomas de los primeros meses: “Está siendo complicado. Tengo náuseas y malestar general”, confiesa. Y asegura que su padre, Kiko Matamoros, “fue el primero en enterarse”.

No tiene duda alguna de que Benji será “un padre ideal” y, no descarta pasar en un futuro por el altar: “Tengo claro que me quiero casar de blanco y por la Iglesia. Además de hacerme mucha ilusión, la familia de Benji es muy tradicional en eso”.