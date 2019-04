Laura Matamoros calla bocas a quienes la acusan de pasar de su hijo

Laura Matamoros está disfrutando del Festival de Coachella en compañía de su novio, Daniel Illescas, y más influencers como Marta Lozano o Teresa Andrés Gonzalvo.

Desde allí la televisiva no deja de publicar fotos y vídeos en sus redes sociales, lo que ha llevado a que algunos usuarios opinen que parece que en los últimos tiempos se ha desentendido de su hijo, ya que no para de viajar.

París, Roma, Dubai… ¡Y ahora Los Ángeles! Desde que comenzó su relación con Illescas lo suyo ha sido un no parar. Pero con respecto a su hijo son contadas las ocasiones en las que aparece en sus perfiles, de ahí que una usuaria comentara: “Pobre Matías… qué poco ve a su mamá”.

Así que Laura no se ha cortado a la hora de responder: “Qué poco sabes”. No ha dado más explicaciones, pero ha querido dejar claro que el hecho de que su hijo no se vea en sus redes sociales, no quiere decir que no pase tiempo con él.