Laura Escanes ya ha demostrado en más de una ocasión su amor por los tatuajes. Eso sí, nada estruendoso, siempre suele recurrir a números, letras o siluetas para dibujar su piel en algunos de los momentos que más han marcado su vida.

Y como no podía ser menos, la influencer ha decidido hacerse uno en honor a su hija Roma: "El día favorito de mi vida. En mi piel. Mi diario", ha escrito Laura junto a la foto del lugar donde se ha hecho su nuevo tatuaje, tal y como puedes ver en el vídeo de arriba.

La mujer de Risto Mejide ha vuelto a confiar en su tatuador de confianza, el catalán Iván Casabò, aunque el resultado no ha acabado de convencer a muchos de sus seguidores. Y es que mientas algunos lo han valorado como "sencillo y bello", otros no lo ven de buen gusto: "Parece un tatuaje de una carcelaria. Yo me lo hubiera puesto en la nuca o en la muñeca". Comentarios que Laura se ha tomado con humor ya que ha respondido: "A veces me tendrían que encerrar".

La primera vez que Laura se tatuó fue con 17 años, cuando apostó por una canción de Adele, 'One and Only': "Decidí tatuármela con una persona muy especial porque nos definía muy bien a los dos". A partir de ahí, también se ha tatuado 'Wanderlust' en su nuca, o el fragmento de un artículo que Risto le dedicó, o su silueta abrazada a su hija, entre muchos otros.

