El susto que se llevó Laura Escanes mientras hacía turismo por Madrid

Laura Escanes se encontraba visitando el Templo de Debod junto a Risto Mejide cuando sufrió un pequeño susto. Y es que la influencer se desvaneció mientras paseaba por el monumento, y quiso agradecer a través de las redes sociales a las personas que se preocuparon por ella y le ofrecieron su ayuda.

"Hemos ido al templo de Debod y entre que fuera hace frío y dentro del templo tienen la calefacción a tope... me ha dado un mareo que he tenido que salir y tumbarme. Todo esto es para darle las gracias a Laura. Me ha dado una botella de agua y galletas al verme tumbada. No sé si leerá esto pero cosas así me devuelven la fe en el ser humano. Y gracias también a otra mujer que se ha acercado a preguntar y ofrecerme a galletas para que estuviera mejor!", ha relatado.

Y ha querido quitarle hierro al asunto diciendo: “Lo que no me pasó en Egipto más de 50 grados, me tiene que pasar en el Templo de Debod con la calefacción”.

Laura va mostrando en sus perfiles los avances de su embarazo. La influencer y su marido esperan con ilusión la llegada de su hija Roma, y ya están preparándose para el momento. Por ejemplo, ha tenido que renunciar a uno de sus caprichos para tener espacio suficiente en casa para la habitación de la pequeña.