Laura Escanes se sincera sobre sus miedos como mamá primeriza que le hacían llorar

Laura Escanes no puedo estar más feliz con la familia que ha formado junto a su marido, Risto Mejide. La pequeña Roma se ha convertido en la princesa de la casa y la influencer suele compartir con sus seguidores muchos de los momentos que vive junto a ella, aunque sin mostrar el rostro, ya que fue una decisión que tomó antes de que el bebé llegara al mundo.

Pero no todo es color de rosa, y es que ser mamá primeriza genera muchas dudas. De ahí que cuando sus seguidores le han preguntado sobre ello, Laura no ha tenido problemas en sincerarse y contestar: "Es un miedo completamente normal. Al principio me agobiaba por todo y lloraba, y cuando no sabía porque lloraba pues me agobiaba, pero cada vez vas conociendo más a tu bebé y a base de paciencia vas entendiendo que es lo que necesita en cada momento".

Ahora, pasados unos meses, lo vive de forma más tranquila ya que ahora se siente mucho más segura para cuidar a su bebé: "Ahora miro en perspectiva y alucino porque el instinto es mágico y cuando la tuve en brazos salió solo".

Además ha confesado que tenían claro que iba a ser una niña, pero que si hubiera sido niño también se hubiera llamado Roma: "Solo tenía Roma en la cabeza y me gustaba hasta para nombre de chico. A Risto no le gustaba para chico, pero a mí sí".

