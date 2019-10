Hace una semana que Laura Escanes y Risto Mejide se convertían en padres de su primera hija en común, Roma, y se encuentran disfrutando de los primeros y felices días de su pequeña.

La modelo e influencer ya ha mostrado ante todos sus seguidores como ha quedado su cuerpo después de haber sido madre. Sin embargo, parece que el postparto ha sido más duro para Escanes de lo que ella pensaba y ha revelado las consecuencias que ella ha tenido.

"El postparto y sus sombras" comenzaba Laura relatando en su último post de Instagram. "He llorado como nunca, he tenido más miedos, dudas e inseguridades que nunca. Me han invadido los “¿lo estaré haciendo bien?” más de una vez. La miro y me pongo a llorar si pienso en que algo malo le puede pasar. Y a la vez desde que llegó Roma no puedo ser más feliz. Cuando la tengo encima y escucho sus suspiros se me pasa todo", continuaba.

Finalmente, ha terminado el texto confesando el gran amor que siente por su pequeña. Sara Sálamo y Verdelis son algunas de las mamás que han querido apoyar públicamente a Laura Escanes en estos momentos.

