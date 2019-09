Laura Escanes está a punto de dar a luz. Su hija Roma nacerá en los próximos días y ella sigue compartiendo fotos de su embarazo con la misma ilusión que el primer día.

Ahora ha compartido una instantánea en la que aparece en ropa interior y ya algunos le han lanzado críticos comentarios aludiendo a su celulitis. Pero Laura les ha plantado cara diciendo: "Sí, si amplias la foto en la pierna verás celulitis y que la piel no está lisa y perfecta, ¿y qué?", comenta en sus Stories de Instagram.

Y ya de paso también lanza otro mensaje ante el continuo 'cansineo' de las mismas preguntas que le hacen una y otra vez: "Sí, sigo embarazada y por mucho que me pidáis que dé a luz ya, no sé si Roma os va a hacer mucho caso", y continua: "Sí, me encanta haber hecho tantas fotos embarazada y compartir algunas con vosotros . Y no, no me canso de publicar fotos con barriga".

Seguro que te interesa...

La gran tripita de Laura Escanes en la recta final de su embarazo