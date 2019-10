Laura Escanes y Risto Mejide ya disfrutan de una tranquila y bonita vida familiar junto a su hija recién nacida Roma y Julio, el hijo del publicista fruto de una relación anterior. Y es que desde la llegada de la pequeña al mundo, el matrimonio se ha llenado de absoluta felicidad.

Así, tanto Risto como Laura disfrutan estos primeros momentos como padres y no dudan en compartir imágenes de su niña. Algo, que también ha hecho la orgullosa abuela, Anna Espinosa, la madre de Laura, que no ha dudado en manifestar lo que sintió la primera vez que conoció a su nieta. "No tengo palabras para expresar lo que siento… Has aparecido en nuestras vidas y no puedo ser más feliz", ha escrito en Instagram junto a una imagen en la que aparece con la pequeña en brazos y de lo más radiante.

Lo cierto es que Anna se ha convertido en el principal apoyo para su hija, ya que desde el primer momento apoyó su relación con Risto, y además estuvo presente en el parto, tal y como compartió Laura poco después de dar a luz.

