Laura Escanes confiesa el motivo real por el que no le da el pecho a su hija Roma

La sinceridad de Laura Escanes con sus seguidores es más que conocida en redes sociales. La joven, desde que comenzó su relación con Risto Mejide en 2015, saltó a la fama. Como ella misma ha reconocido, en algunas ocasiones se hace complicada la vida pública y las opiniones sobre su relación, pero el matrimonio ha conseguido mantenerse activo en redes, juntos, compartiendo su relación y guardando su privacidad.

En general, la joven habla de casi todo con sus seguidores. En su momento lo hizo de su boda y hasta de los rumores de la mala relación con su padre. En uno de los últimos preguntas y respuestas a los que Laura está acostumbrada a contestar, la joven habló sobre su cambio físico tras el embarazo.

Ahora Laura ha comentado un tema también muy comentado por sus más de un millón y medio de seguidores. Este ha sido la decisión por parte la influencer de no dar el pecho a su hija Roma: "Nunca había sentido ese instinto. Ni de pequeña, ni de más mayor. Nunca me imaginaba dando el pecho y siempre decía que yo no lo daría". Además Laura ha confesado que cuando dio a luz dudó por la presión que sentía, por el que finalmente optó por darle el biberón.

