Esto es de lo único que se arrepiente Laura Escanes desde que es madre

Laura Escanes ya se ha convertido en toda una mamá influencer. La mujer Risto Mejide, no solo comparte varias instantáneas en redes junto a la pequeña, como puedes ver en el vídeo, sino que también cuenta muchos detalles sobre cómo esta viviendo la maternidad.

Roma cumplió un año hace poco más de dos meses y tanto su padre, Risto, como Laura, llevan todo este año compartiendo bonitas fotografías junto a la pequeña, en las que algunas veces también hemos podido ver al hijo de Risto Mejide, Julio, que ya tiene 10 años, fruto de la relación con su anterior pareja, Ruth Jiménez.

Pero esto de mostrarse tan sincera y abierta en redes, ha provocado que los seguidores de Laura critiquen en más de una ocasión la actitud de la joven, tanto en cuanto a su maternidad como también sobre su operación de pecho, que se realizó después de dar a luz.

Algo que ahora poco le importa, puesto que tanto su marido, como su pequeña y ella están viviendo un momento muy emocionante con su cambio de casa a Madrid de la que ya hemos conocido algún que otro rincón.

En este último preguntas y respuestas que ha compartido la influencer con sus seguidores, ha vuelto a tratar todo tipo de temas: Risto, Roma, sus trucos de belleza… Y uno de los temas estrella en sus redes, la maternidad. Laura ha confesado que solo se arrepiente de una cosa que ha hecho como madre y ha sido la elección del chupete.

Ha reconocido que no la utilización del chupete en sí, sino que piensa que no acertó en la elección del chupete y que ahora ya es demasiado tarde para acostumbrar a Roma a otro: "Hubiera escogido otra marca distinta y me hubiera dejado aconsejar al respecto por la odontopediatra".

