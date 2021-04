Laura Escanes se defiende de las críticas por su actitud con su hija

Laura Escanes siempre ha demostrado no tener miedo a enfrentarse a las críticas, pero estar recibiendo constantemente críticas por parte de los haters tiene que ser muy duro… ¡Y más cuando te cuestionan como madre!

La influencer ha utilizado su Instagram Stories para defenderse de las críticas que está recibiendo por su actitud con su hija, y es que desde hace tiempo la mujer de Risto Mejide está siendo de lo más cuestionada por cómo reacciona cuando se escucha a su hija Roma llorar de fondo mientras realiza directos de Twitch y que no se levante de la silla...

"A esto me refiero con la mala imagen que estás dando como mami en Twitch... Pff yo escucho llorar así a mi hijo y me levanto al momento aunque esté trabajando desde casa, ni pongo música para no oírla y hablo de esa manera... qué pena Laura... reflexiona por favor!!!", le escribe una seguidora.

Críticas a Laura Escanes | Redes

Unos comentarios que han hecho estallar a la joven que no ha dudado en responderles, y es que como ella misma ha relatado aunque se escuche llorar a Roma no quiere decir que no esté cuidada o vigilada: "Si yo estoy haciendo directos, obviamente la niña va a estar atendida".

"Los niños lloran, los niños se quejan, es su manera de comunicarse, no porque lo haga está desatendida", ha aclarado a los que cuestionan su actitud.

Además, aprovecha para pedir que se deje cuestionar a las madres o cómo cada familia decide organizar el cuidado de sus pequeños.

Tras esta denuncia, las redes de la influencer se han plagado de comentarios positivos defendiéndola y mostrándole su apoyo contra estos haters que no hacen más que cuestionar el comportamiento de personas que ni conocen de forma personal…

Unas críticas que han provocado las lágrimas de Laura Escanes: "Odio publicar esto así porque sé que habrá cosas fuera de contexto, pero estas cosas me hacen llegar al límite".