Laura Escanes está encantada con su hija Roma. La influencer se convirtió en mamá el pasado mes de octubre junto a su marido, Risto Mejide, quien ya tenía un hijo de una relación anterior.

Esta misma semana el presentador mostraba en sus redes sociales cómo comparten rutina de ejercicios su mujer y él, es más, bromeaba sobre el hecho de poder sostenerla de pie sobre sus mulos mientras hace una sentadilla contra la pared más de un minuto.

El matrimonio se cuida, pero en especial Laura, que está tratando de volver a su peso de antes. En un preguntas y respuestas con sus seguidores, cuando le han preguntado sobre si ha alcanzado su peso de antes tras el embarazo, ha respondido que durante el embarazo alcanzó 17 kilos y que ahora mismo está tres kilos por encima.

Y no sólo eso, sino que cuando le han preguntado sobre si ha sufrido ansiedad alguna vez en su vida, no ha dudado en sincerarse: "Durante un tiempo sufrí ansiedad. Ahora no, pero hubo una época difícil hace muchos años en la que tenía muchísimos ataques de ansiedad. En clase, si salía de fiesta... En cualquier momento me podía pasar y acababa desmayándome y todo".

Seguro que te interesa...

Los problemas con el sueño de Roma, la hija de Laura Escanes y Risto Mejide