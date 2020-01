Laura Escanes y Risto Mejide han viajado hasta Nueva York para recibir desde allí el año nuevo junto al hijo del presentador y la pequeña Roma.

La influencer ha comentado a través de sus redes sociales algunos detalles de su viaje, como lo bien que se portó su hija durante el vuelo hasta el aterrizaje, ya que por el cambio de presión se ve que tuvo algunas molestias.

De ahí que algunos usuarios no hayan dudado en criticarla, por lo que Laura no se ha cortado a la hora de publicar uno de esos comentarios y la respuesta que le ha dado. "Me parece una imprudencia… Luego seréis padres responsables, no?", a lo que Escanes ha dicho: "Jo… lo siento!!! Para el próximo viaje te consulto antes para pasar el test de buenos padres!!!", ha ironizado.

Lejos de hacer caso a la polémica, Laura está disfrutando junto a su familia de su primera gran aventura junto a Roma. Las redes sociales están siendo testigo de lo bien que lo están pasando dejando imágenes de postal a través de sus respectivos perfiles.

